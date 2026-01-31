الكاميرون تكرم كتيبتها في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى

أشاد وزير الدفاع الكاميروني، جوزيف بيتي أسومو، باحترافية أفراد الكتيبة الكاميرونية الحادية عشرة التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، خلال مراسم تسليم راية الكتيبة بمقر القيادة في العاصمة ياوندي، إيذانًا بانتهاء مهمتهم وعودتهم إلى الوطن بعد عام كامل من الخدمة.

وأكد الوزير، باسم رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مهنيتهم العالية أسهمت في تعزيز صورة الكاميرون كدولة مسؤولة ومتضامنة مع بلد شقيق يواجه تحديات أمنية كبيرة. وأضاف أن أكثر من ألف رجل وامرأة من أفراد الكتيبة عملوا دون كلل لحماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، والمساهمة في استقرار محافظة أوهام شمالي جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدًا أهمية التزام الكاميرون الاستراتيجي في العمليات متعددة الجنسيات، لا سيما ضمن بعثة مينوسكا.