سبورت: حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل في برشلونة خلال أيام

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب حصول حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أثلتيك الإسباني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب المصري سيحصل على تصريح عمله خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تحرك النادي الكتالوني في هذا الشأن.

وذكرت الصحيفة: "كان من المتوقع أن يستمر حمزة عبد الكريم خارج الملاعب حتى نهاية مارس، لكن ظهوره الأول مع برشلونة أصبح أقرب من أي وقت مضى".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب المصري، الذي يعد أحد أبرز صفقات أكاديمية نادي برشلونة للشباب في الشتاء الماضي، يتواجد في بلاده منذ أكثر من أسبوع لتسريع إجراءات الحصول على تصريح عمله.

وأضاف: "اضطر المهاجم، حمزة عبد الكريم بعد تدربه لبضعة أيام في مدينة خوان جامبر الرياضية، للعودة إلى مصر لإتمام الإجراءات الإدارية، وكان يتدرب أيضًا مع منتخب مصر للشباب في مرافق الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "وضع الجهاز الفني لبرشلونة برنامجًا للارتقاء باللياقة البدنية لحمزة عبد الكريم، حيث يستعيد المهاجم لياقته البدنية، وبانتظار الضوء الأخضر للعودة إلى برشلونة".

وأوضح التقرير أن مسئولي برشلونة تواصلوا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب عودة حمزة إلى إسبانيا، ورغم التقديرات الأولية التي أشارت إلى أن الأمر سيستغرق شهرين أو ثلاثة، إلا أنه من المتوقع أن يحصل حمزة على تصريح عمله خلال الأيام القليلة القادمة، ليخوض أول مباراة له بقميص برشلونة قريبًا.

وأتمت صحيفة سبورت: "يهدف نادي برشلونة إلى أن يبدأ حمزة عبد الكريم باكتساب الخبرة، وفي مصر، تُعقد آمال كبيرة على هذا الشاب، الذي خاض تسع مباريات رسمية مع الفريق الأول للأهلي، بل وشارك لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، أما في برشلونة، فيسيرون بحذر حاليًا ويرغبون في متابعة تطوره".