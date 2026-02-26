تنظيم داعش يكثف هجماته بتكتيك الذئاب المنفردة في سوريا

كثف تنظيم داعش هجماته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ضد قوى الأمن والجيش في سوريا بمحافظات المنطقة الشرقية ومنها الرقة ودير الزور وذلك من خلال "تكتيك الذئاب المنفردة" .

وذكرت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بالتزامن مع الإنجازات الأمنية والسياسية التي حققتها الدولة في ملفات عديدة لبسط الاستقرار في ربوع البلاد ولا سيما المنطقة الشرقية.

وأضافت أنه على الرغم من تآكل قدرات التنظيم في سوريا خلال السنوات الماضية، لكنه ما زال قادراً على شن هجمات متفرقة عبر خلاياه في مناطق جغرافية متعددة وخاصة في المناطق الصحراوية.

وأشارت إلى أن "التنظيم نفذ ، منذ أيام، هجومين على أحد حواجز الأمن الداخلي غربي مدينة الرقة ما أدى إلى استشهاد أربعة عناصر وإصابة آخرين، كما استشهد عنصر من الجيش العربي السوري جراء استهداف مقر للجيش في محيط مدينة الميادين شرق دير الزور".

ولفتت إلى أنه "إزاء تصاعد هجمات التنظيم الإرهابي، كثفت قوى الأمن الداخلي جهودها في ملاحقة خلاياه وإحباط عملياته، فقد تمكنت من تفكيك الخلية التي استهدفت حاجز الأمن الداخلي في الرقة، وحيدت متزعمها وأحد أفرادها، كما اعتقلت أربعة آخرين مع ضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم" وفقاً لوزارة الداخلية.

كما أعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، أن "وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين بريف دير الزور نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر داعش، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع، ما أدى إلى استشهاده".

وزادت هجمات داعش على قوى الأمن والجيش منذ أن استعادة الحكومة السيطرة على محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وينسجم ذلك مع ما أشار إليه وزير الداخلية أنس خطاب أول أمس الثلاثاء عندما أوضح أن “تنظيم داعش يحاول استهداف النجاحات الأمنية التي تحققت في المنطقة الشرقية”.

كما جاء نشاط التنظيم بعد الوصول إلى تفاهمات أخيرة مع قسد أفضت إلى وقف إطلاق النار ودمجها إدارياً وعسكرياً ضمن الدولة الموحدة.