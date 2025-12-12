ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية في بداية تعاملات اليوم، بقيمة 45 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5685 جنيهات، مقابل 5640 جنيها في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4872 جنيهًا، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6497 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا ليصل إلى 44080 جنيها.

في الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة العام المقبل، بعدما خالف الفدرالي الأمريكي رهانات التشديد النقدي في الأسواق، في حين واصلت الفضة التحرك قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية %0.2 إلى 4275.44 دولارًا للأوقية، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو %1.8، بعد أن سجل أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب %0.2 إلى 4306.20 دولارات للأوقية.

ويتجه الدولار لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، ما يجعل المعدن الأصفر أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت سوني كوماري، المحللة في بنك إيه.إن.زد، إن الذهب يبدو في وضع إيجابي للغاية، فيما يستقي المستثمرون توجيههم من حقيقة أن السوق لا تزال تتوقع خفضين لمعدلات الفائدة العام المقبل.

وكان الفدرالي الأمريكي قد أصدر يوم الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ورأى المستثمرون أن بيان البنك وتعليقات رئيسه جيروم باول جاءت أقل ميلًا للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض إضافي سيعتمد على دلائل أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وعادة ما تستفيد الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة. وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للحصول على إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية %0.4 إلى 63.84 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت مستوى قياسيًا عند 64.31 دولارًا في جلسة أمس، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 9.2%.

وارتفع سعر الفضة إلى أكثر من الضعف منذ بداية العام، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي وتراجع المخزونات، إلى جانب إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

كما زاد البلاتين %0.2 إلى 1698.45 دولارًا للأوقية، في حين صعد البلاديوم %1.9 إلى 1512.0 دولارًا، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.