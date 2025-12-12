أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة الملغاة بمحافظة الفيوم (طامية –سنورس)، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ إجمالي عدد المقيدين في جداول التصويت 667 ألفًا و149 ناخبًا، أدلى منهم 140 ألفًا و677 بصوتهم داخل اللجان. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 131 ألفًا و985 صوتًا، مقابل 8 آلاف و692 صوتًا باطلًا.

وكشفت المؤشرات الأولية للحصر العددي تقدّم اللواء طه عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 60,460 صوتًا، يليه الدكتور حمادة سليمان مرشح حزب النور بـ 53,447 صوتًا، وحازم فايد (مستقل): 30,543 صوتًا، ربيع أبو كمال (مستقل): 28,423 صوتًا وحمد دكم (مستقبل وطن): 28,461 صوتًا، منجود الهواري (حماة الوطن): 25,004 صوتًا

ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وتجرى جولة الإعادة بين كلً من اللواء طه عبد التواب – حزب مستقبل وطن، الدكتور حمادة سليمان – حزب النور ،حمد دكم – حزب مستقبل وطن، حازم فايد – مستقل، ربيع أبو كمال – مستقل، منجود الهواري حزب حماة الوطن – مستقل.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.