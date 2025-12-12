ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومخالفة في الجيزة خلال شهر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية؛ لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن تقرير مديرية الطب البيطري عن شهر نوفمبر كشف عن ضبط 45 طنا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مصنعات لحوم ودواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 36 محضرا بالوقائع المضبوطة.

وأشار النجار، إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء صحي وآمن بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات، شملت إجراء اختبارات بروسيلا لـ 860 رأس ماشية، واختبارات درن لـ 614 رأس ماشية، فضلا عن تحصين 720 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا (العترة 19 - لقاح ريف 1)، وتعقيم وتحصين 429 كلبا ضالا من خلال فرق المديرية وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي إطار جهود الطب الوقائي منذ بدء الحملة القومية الثالثة التي انطلقت نهاية شهر أكتوبر الماضي، تم تحصين أكثر من 208 آلاف رؤوس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 1350 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن وحمي الثلاثة أيام.

وتم عقد 27 ندوة إرشادية للامراض المشتركة للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة، بالإضافة إلى 372 ندوة في مجال الارشاد، فيما تم تنظيم عدة قوافل بالتعاون معهد التناسليات والهيئة القبطية الأنجيلية وكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة "انت الحياة "، تم خلالها علاج 5188 حالة رأس ماشية.

كما تم التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة وتجريع وعلاج 450 من الإبل والجمال بنطاق نزلة السمان بالمنطقة الأثرية.