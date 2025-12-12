زيلينسكي من كوبيانسك: نرفض ادعاء روسيا بالاستيلاء على المدينة

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو من ضواحي مدينة كوبيانسك، رافضا ادعاءات موسكو بأن القوات الروسية قد استولت على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه مرتديا سترة واقية، وإن كان بدون خوذة، أمام علامة الحدود المدمرة التي تحدد مدخل المدينة: "تحدث الروس كثيرا عن (الاستيلاء على) كوبيانسك، ويمكننا أن نرى كيف هي الأمور بالفعل".

وأضاف الرئيس: "اليوم، من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي"، معربا عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.

ومنذ نحو 3 أسابيع، أعلن الكرملين استيلاء القوات الروسية على مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، وهو ادعاء نفته كييف.

وظلت مدينة كوبيانسك تحت السيطرة الروسية لما يقارب 7 أشهر، قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.