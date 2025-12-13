ترامب يهدد أمريكا اللاتينية بشن ضربات برية «قريبا»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبدأ شن ضربات برية تستهدف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وقال ترامب، للصحفيين يوم الجمعة، في المكتب البيضاوي: "لقد تمكّنا من إيقاف 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بالهجوم برا، وهو أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية" الإخبارية.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن ترامب رفض مرة أخرى تقديم تفاصيل حول متى وأين سيبدأ تصعيد حملته العسكرية فعليا، أو ما إذا كان بإمكان الدول القيام بأي شيء لتجنب الضربات البرية.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهّد لعدة أيام بتوسيع نطاق حملته، وذلك بعد أن شن البنتاجون سلسلة من الهجمات على ما تصفه واشنطن بقوارب تهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

ونشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من البوارج البحرية في منطقة الكاريبي في سياق جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أنها في حرب مع "إرهابيي تجارة المخدرات"، غير أن خبراء يرون أن ضرباتها على الزوارق تعد عمليات قتل خارج نطاق القضاء حتى لو كانت تستهدف مهربين معروفين.

وفي ظل التعبئة العسكرية الأمريكية، ارتفع منسوب التوترات في المنطقة، ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام تجارة المخدرات ذريعة لإطاحة نظامه.