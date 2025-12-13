رئيس هيئة التأمينات: 20 مليون عامل في القطاع الخاص غير مؤمن عليهم وخارج مظلة التأمين الاجتماعي

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد أصحاب المعاشات 9 ملايين شخص، نصفهم على قيد الحياة، والنصف الآخر توفوا وتصرف أسرهم معاشاتهم، ذاكرا أن إجمالي عدد المواطنين الذين يصرفون معاشات 11.5 مليون مواطن، في ضوء صرف أكثر من فرد داخل الأسرة للمعاش.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «الشمس 2» أن إجمالي مصروفات المعاشات في العام المالي الماضي 2024- 2025 بلغ 482 مليار جنيه، ذاكرا أن إجمالي المصروفات التي تشمل المعاشات والمزايا التأمينية والمصروفات الإدارية يصل إلى 499 مليار جنيه، أي قرابة نصف تريليون جنيه سنويًا.

وأكد أن القانون ينص على زيادة دورية في الأول من يوليو كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15% لزيادة المعاشات، موضحا أن زيادة الـ 15% تكلف الدولة 75 مليار جنيه سنويا، وهناك 13.9 مليون مؤمن عليه يدفعون اشتراكات.

ورد على تعليق الإعلامي محمد علي خير، الذي قال إن ذلك يعني بأن هناك 20 مليون عامل في القطاع الخاص خارج مظلة التأمين الاجتماعي وغير مؤمن عليهم، قائلا: «الكلام مضبوط 100%، وهي ظاهرة ليست في صالح منظومة التأمين الاجتماعي».

وأوضح أن المسئولية لا تقع على عاتق هيئة التأمينات بمفردها؛ ولكنها مسئولية الدولة بالكامل، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الـ 20 مليونا ينخرطون في «الاقتصاد غير الرسمي» الذي لا يريد الظهور والانضمام للتأمينات، بالإضافة إلى أنماط العمل الجديدة مثل «العمل عبر الإنترنت»، وعمال توصيل الطلبات «الدليفري»، وغيرهم من الفئات.

وأكد أن الدولة تتبني مبادرات تهدف لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقنين الأوضاع وفتح صفحة جديدة مقابل ضريبة مقطوعة ومبالغ بسيطة لسداد اشتراكات التأمينات، موضحا أن انضمام الـ 20 مليون عامل للمنظومة سيجلب تقريبا 250 مليار جنيه أخرى، لا سيما أن الـ 14 مليون مشترك الحاليين يسددون اشتراكات حوالي 250 مليار جنيه.