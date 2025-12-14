 السلطات الألمانية تحتجز 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:43 ص القاهرة
السلطات الألمانية تحتجز 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد

ميونخ - (د ب أ)
نشر في: السبت 13 ديسمبر 2025 - 11:33 م | آخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2025 - 11:33 م

أعلن الادعاء العام في ميونخ، احتجاز خمسة رجال بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد في جنوبى ألمانيا.

وقال الادعاء العام، إن مذكرات توقيف رسمية صدرت بحق أربعة من الرجال، فيما وضع رجل خامس قيد الاحتجاز الوقائي للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة سوق لعيد الميلاد في منطقة دينجولفينج بجنوب ولاية بافاريا.

ويشتبه الادعاء، حاليا في وجود دافع إسلاموي وراء الهجوم، ويحتمل أن يكون قد تم تنفيذه باستخدام مركبة.

وأكد مكتب الادعاء العام، مساء اليوم السبت، مبدأ قرينة البراءة.

وكانت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، قد نشرت تقريرا عن القضية في وقت سابق.

ويعتقد أن عمليات الاعتقال جرت أمس الجمعة، قبل أن يعرض الرجال على قاضي التحقيق اليوم السبت.

