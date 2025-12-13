نقيب الفلاحين: أتوقع ارتفاع أسعار الطماطم لـ 15 جنيها بسبب فاصل العروات

توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن يشهد السوق ارتفاعا في أسعار الطماطم خلال الشهر المقبل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «إننا نتوقع ارتفاعا طفيفًا خلال شهر على الأكثر، نظرًا لانتهاء الموسم الشتوي للطماطم والعروة الشتوية، وقبل بداية الموسم الصيفي».

وأضاف أن انخفاض سعر الطماطم في الفترة الماضية، ووصول تكلفة الكيلو على الفلاح إلى 4 جنيهات بينما كان يبيعها بـ3 جنيهات أدى إلى خسائر للفلاحين، متابعا: «السوسة انتشرت في الطماطم، مع رخصها الفترة الماضية، الناس أهملت؛ لأن جمعها لم يكن يغطي تكاليفها فكانوا يتركوها».

ورأى أن الزيادة المقبلة ستعكس عودة السلعة لسعرها الطبيعي، قائلا: «تكلفة الكيلو الآن على الفلاح 4 جنيهات، سيباع بحوالي 6 أو 7 جنيهات، وبعد إضافة تكاليف النقل وربح التاجر والحلقات الوسيطة سيصل إلى المواطن بـ 10 إلى 15 جنيها، وهذا المتوقع مع قلة المعروض خلال الأيام المقبلة».

وطالب الدولة بالتدخل لتقليل «الحلقات الوسيطة» بين المزارع والمستهلك، من خلال التوزيع عبر منافذ بيع الحكومة و فتح الأسواق الكبيرة في المحافظات، لتقليل تكاليف النقل التي ترفع السعر على المواطن.

وأكد أن الارتفاع المتوقع سيكون مؤقتا، قائلا: «هي فترة فاصل عروة، قد تستمر من 20 إلى 30 يوما، والزيادة ستبدأ بعد شهر، وليست ارتفاعا دائما».