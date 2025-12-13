العربي يبحث مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم والمجموعة البحثية الخاصة بالمياه فرص التعاون المشترك

استقبل أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، كلاً من كارين ليبز نائب مدير المعهد لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، وطاهر كحيل رئيس المجموعة البحثية الخاصة بالمياه بـ IIASA؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين المعهدين.

وحضر الاجتماع من معهد التخطيط القومي؛ أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وخالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وهالة أبو علي مستشار رئيس المعهد، وأماني الريس مدير مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم ( NAASAC)، وتيسير أبو النصر عضو اللجنة الفنية بالمركز والذي يعد ثمرة التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد التخطيط القومي وIIASA كما حضرت الاجتماع داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد.

هذا وشملت الزيارة تقديم محاضرتين عامتين بمعهد التخطيط القومي الأولي تحدثت فيها كارين ليبز عن أهمية التواصل بين العلوم والسياسات في العالم المتغير، وأدارتها أماني الريس، كما قدم طاهر كحيل عرض حول رسم مسارات الأمن المائي والمرونة باستخدام النهج المنظومي لمواجهة التحديات العالمية، وأدارت الجلسة هالة أبو علي.

يشار إلى عقد لقاء خاص مع المتخصصين في مجال المياه والنماذج في كل من مشروع مصر ما بعد ٢٠٢٥ ومشروع الحوكمة الاقتصادية بالمعهد تناول المزيد من المناقشات التقنية لكيفية الاستفادة من نماذج المياه بـIIASA.