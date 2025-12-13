ضبط 419 كيلو مخدرات و193 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 193 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "17 بندقية آلية، 23 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 148 فرد خرطوش، 1167 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 248 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 392 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 419 كيلو مخدرات متنوعة، و6 آلاف قرص مخدر، و7 متهمين هاربين، و19 متهما بالبلطجة، و254 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 84 ألفا و94 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.