«الشروق» ترصد مفاجآت في نتائج دوائر الجيزة بعد إعادتها

تسجيل خسائر في صفوف أحزاب كبرى.. وتحالف "إسماعيل" و"خليفة" الانتخابي يفوز في بولاق، والمندوه للإعادة.. بدوي يحسم مقعد الدقي والعجوزة، والدالي خارج المنافسة.. والتصويت بالدائرة نحو 12 ألفًا فقط من إجمالي 700 ألف ناخب..

شهدت عدد من الدوائر بمحافظة الجيزة، ضمن الـ30 دائرة التي جرى إلغاؤها، مفاجآت لافتة أعادت رسم خريطة المنافسة من جديد، وفقًا للحصر العددي الذي أعلنته اللجان العامة.

ففي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة المخصَّص لها مقعدان، فاز هشام محمد بدوي، المرشح المستقل، بعد حصوله على 7,649 صوتًا، بفارق أكثر من 5 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، محمد كمال الدالي، مرشح الجبهة الوطنية، الذي حصد 2,646 صوتًا، فيما حصل المرشح المستقل أحمد مرتضى منصور على 443 صوتًا.

ويُذكر أن المقعد الآخر بالدائرة كان قد حُسم من الجولة الأولى لصالح مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الوليد، قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتيجة وإعادتها، مع وجود طعن ضده يُنظر أمام محكمة النقض.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة العامة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 700,143 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 12,433 صوتًا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 11,404 أصوات، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,029 صوتًا.

وفي دائرة بولاق الدكرور المخصَّص لها 3 مقاعد، شهدت النتائج تراجعًا حادًا لمرشح مستقبل وطن حسام المندوه، الذي حصل بعد الإعادة على 8,797 صوتًا فقط، مقارنةً بـ55,783 صوتًا قبل بطلان الدائرة من المحكمة الإدارية العليا، أي بفارق 46,986 صوتًا.

فيما فاز التحالف الانتخابي الذي جرى إعلانه قبل أيام بين علي خالد، مرشح حزب العدل، ومحمد إسماعيل، المرشح المستقل، بعد اقتناصهما مقعدين في الدائرة من 3 مقاعد، حيث حصل مرشح العدل على 11,972 صوتًا، والمرشح المستقل على 12,781 صوتًا، فيما يخوض حسام المندوه جولة الإعادة أمام مرشح حماة الوطن عربي زيادة، الذي حصل على 9,288 صوتًا.

وبحسب اللجنة، بلغ عدد الناخبين المقيدين في دائرة بولاق الدكرور 679,428 ناخبًا، بينما أدلى 24,648 ناخبًا بأصواتهم، بينهم 22,296 صوتًا صحيحًا و2,352 صوتًا باطلًا.

أما دائرة العمرانية والطالبية، المخصَّص لها مقعدان، فقد أظهرت مؤشرات الحصر العددي فوز المرشح المستقل محمد علي عبد الحميد من الجولة الأولى بتجاوز نسبة 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، بعد حصوله على 8,511 صوتًا.

مع دخول السيد زغلول، المرشح المستقل الحاصل على 6,643 صوتًا، وجرجس لاوندي، المرشح المستقل الحاصل على 4,857 صوتًا، إلى جولة الإعادة، فيما تراجعت فرص مرشح حماة الوطن محمود لملوم، الذي حصل على 3,084 صوتًا فقط، مقارنةً بـ21,426 صوتًا قبل إلغاء الانتخابات بحكم الإدارية العليا.

ويشار إلى أن المرشح محمد علي عبد الحميد قد حصل قبل بطلان الدائرة على 27,416 صوتًا، ومحمود لملوم (حماة الوطن) على 21,426 صوتًا، وإبراهيم العجمي على 10,209 أصوات، وجرجس لاوندي على 14,205 أصوات.

في الوقت الذي خسر فيه حزب حماة وطن مقعدين بدوائر الجيزة، وفقد حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية مقعدًا واحدًا، وفقًا لمؤشرات أولية.

إلى هذا، أظهرت المؤشرات الأولية تسجيل خسائر في صفوف الاحزاب الكبرى، حيث خسر كمال الدالي مرشح حزب الجبهة الوطنية، بدائرة الجيزة والدقى والعجوزة، ومحمود هشام توشكى مرشح مستقبل وطن، بدائرة بولاق، في وقت يخوض حسام المندوه مرشح الحزب جولة الإعادة. كما خسر مرشح حماة وطن محمود لملوم، بدائرة العمرانية والطالبية.