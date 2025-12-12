الحصر العددي لدائرة إسنا يظهر تقدم أحمد رمضان وأحمد أبو سوة بمحافظة الأقصر

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز إسنا في محافظة الأقصر عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 313501 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 84020 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 80842 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 3178 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد تقدم المرشح أحمد رمضان (مستقل) حيث حصل على 27445 صوتا، يليه أحمد أبو سوة (مستقل) حيث حصل على 16449 صوتًا بفارق 14 صوت فقط عن المرشح الذي يليه "فيصل راجح" والذي حصل على إجمالي عدد أصوات بلغ 16435 صوتًا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بين أعلى اثنين منهم، بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.