الحصر العددي لدائرة «البلينا بسوهاج» يظهر الإعادة بين مستقبل وطن والوفد ومستقل

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة، ومقرها مركز "البلينا" بمحافظة سوهاج، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٣٧٤٤٧٢ مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٦٩٨٢٢ ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٦٦٤٠٨ صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة ٣٤١٤ صوتًا.

ووفقًا للحصر العددي، فقد حصل:

محمود أبو الخير (مستقبل وطن) على ٢٦٣٣٣ صوتًا، نور أبو ستيت (مستقبل وطن) على ١٩٩٣٨ صوتًا، وفقي المدني (حزب الوفد) على ١٦١١٤ صوتًا، محمد حسن عصمت الهادي (مستقل) على ١٧٤٣٩ صوتًا.

ونظرًا لعدم تخطي أي من المرشحين نسبة 50% + 1 من الأصوات، رغم حصولهم على أعلى نسب تصويت بين منافسيهم بالدائرة، فإن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهم.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة أُلغيّت نتائجها من الجولة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.