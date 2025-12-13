 الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات - بوابة الشروق
السبت 13 ديسمبر 2025
الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات

الشروق
نشر في: السبت 13 ديسمبر 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 13 ديسمبر 2025 - 12:22 ص

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء الجمعة على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55 ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-21، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45-41، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 69-51، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 98-55.

 وضمت قائمة سيدات سلة الأهلي كلًّا من:‏ دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر - ديليسا واشنطن - أسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.


