الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة إفريقيا، التي يستضيفها الأهلي، بعد الفوز مساء الجمعة على سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 98-55 ضمن منافسات الدور ربع نهائي البطولة.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 30-21، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45-41، وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 69-51، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 98-55.
وضمت قائمة سيدات سلة الأهلي كلًّا من: دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر - ديليسا واشنطن - أسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.