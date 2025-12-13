تواصلت معاناة نادي نانت في الدوري الفرنسي بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه أنجيه بنتيجة 4-1، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة، وشهدت مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد أساسيًا للمرة الأولى منذ عدة أسابيع.

وعاد مصطفى محمد لقيادة هجوم نانت بعد غياب طويل عن التشكيل الأساسي منذ الجولة الثامنة، وذلك عقب التغيير الفني الذي شهده النادي برحيل المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج، وتعيين الفرنسي المغربي أحمد القنطاري لقيادة الفريق في محاولة لإنقاذ الموسم.

ورغم الآمال التي صاحبت ظهور الجهاز الفني الجديد، فشل نانت في إيقاف سلسلة نتائجه المخيبة، حيث ظهر الفريق بعيدًا عن مستواه خاصة في الشوط الأول الذي أنهاه أنجيه متقدمًا بهدف سجله حماد عبدلي من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، ازداد الوضع سوءًا، بعدما عزز أنجيه تفوقه بهدف ثانٍ أحرزه سيديكي شريف في الدقيقة 60، قبل أن يقرر القنطاري إجراء تغييرات مبكرة شملت خروج مصطفى محمد في الدقيقة 62 ودخول يوسف العربي.

وبدا أن نانت قد يستعيد شيئًا من توازنه عندما سجل فابيان سينتونزي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81، إلا أن أصحاب الأرض وجهوا ضربة قاضية بإحراز الهدف الثالث عبر ديبيرين هارونا بعد أربع دقائق فقط، ثم اختتم ليليان راووليسوا مهرجان الأهداف بهدف رابع في الوقت بدل الضائع (90+4).

الانتصار منح أنجيه دفعة مهمة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويصعد إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نانت عند 11 نقطة في المركز السابع عشر، لتزداد معاناة الفريق الذي لم يحقق سوى فوزين فقط في 16 جولة، وسط مخاوف حقيقية من الدخول في صراع الهبوط مبكرًا.