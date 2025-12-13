محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير خارجية جمهورية إيطاليا، أمين عام حزب "فورتسا إيطاليا" أنطونيو تاياني.



وأطلع عباس، الوزير الإيطالي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك إنهاء حكم حماس وانسحاب إسرائيل والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم ووقف عنف المستوطنين والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.



وقدم عباس، الشكر لمواقف إيطاليا الداعمة لحل الدولتين وفق القانون الدولي، والتقدير لإيطاليا للمساعدات الإنسانية وعلاج الجرحى وتعليم الطلبة وتدريب الشرطة الفلسطينية وقوات المراقبة في معبر رفح، مرحبا بدور إيطاليا في مجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية لإسناد الحوكمة والأمن الذي تتولاه السلطة الفلسطينية.



وشدد على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.