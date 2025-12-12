 إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

الأناضول
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:05 م

أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تلفزيون فلسطين (رسمي) أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية شقبا، غرب مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح، ونقل للعلاج في مركز صحي بالقرية.

كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات للجيش الإسرائيلي أطلق خلالها الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك