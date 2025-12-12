إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تلفزيون فلسطين (رسمي) أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية شقبا، غرب مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح، ونقل للعلاج في مركز صحي بالقرية.

كما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات للجيش الإسرائيلي أطلق خلالها الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص.