فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إنّ تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تتحملها إسرائيل والدول الداعمة لها.



وأضافت ألبانيزي في تصريحات نقلتها وكالة «سند» للأنباء: «يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسئولية».



كما دعت إلى التحقيق في دعم بريطانيا لإسرائيل عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية.



وأضافت: «يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية».



وبيَّنت ألبانيزي أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة، وأضافت: «السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذه الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين».



وأوضحت ألبانيزي أن هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية. وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات إسرائيل تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.



وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب اللذين تمارسهما إسرائيل ضد الفلسطينيين، هما انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.



وأشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.



وتطرقت المفوضة الأممية إلى العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية، مؤكدة أنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.