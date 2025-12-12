رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، على رواية الدكتور وسيم السيسي، حول وجود وادي ملوك ثان، قائلا: «نحن لدينا وادي الملوك، غربي وشرقي، وبه 66 مقبرة.. لا يوجد واد آخر».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الدكتور وسيم السيسي ذهب إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار الأسبق، ومعه «CD» لأحد الأشخاص قال إنه يحتوي على دليل لوجود واد «سيقلب الدنيا».

وأشار «حواس» إلى تواصله شخصيًا مع العناني بشأن الواقعة، قائلا: «سألت الدكتور خالد العناني: هل قابلت الدكتور وسيم؟ قال نعم، وهل أعطاك سي دي؟ قال نعم، ماذا فعلت به؟ قال شكلت لجنة برئاسة الدكتور محمود عفيفي، وذهبت اللجنة إلى المكان الذي تحدث عنه عن وجود الوادي فيه، ولم تجد أي دليل مكتوب في الـ CD».

وتابع: «عندما يتحدث الدكتور وسيم عن وادي الملوك الناس تُصدقه؛ لأن حديثه جذاب ولديه حضور، وعندما أستقل تاكسي يقول لي السائق: الدكتور وسيم السيسي يقول إن هناك وادي ملوك ثانيا!»، مضيفا: «أنا أعمل منذ أكثر من 50 عامًا، ولا يوجد مكان في مصر لم أحفر في ترابه، ولو كان هناك أي دليل على هذا الوادي لأعلنا».

ورفض حديث «السيسي» عن وجود أربع مومياوات لـ «الرسل» في هذا الوادي الجديد، متسائلا: «من قال ذلك؟ وأين هذه المومياوات الأربع؟ لا توجد أربع مومياوات ولا يوجد أي أساس لهذا الكلام».

وأوضح أن المومياوات التي تم تحديد هويتها بدراسات الأشعة المقطعية ثلاث، مومياء الملكة «تي»، ومومياء والدة توت عنخ آمون، ومومياء لولد صغير لا يزال قيد الدراسة.

كما نفى وجود أي «ذرة» غريبة داخل المومياوات، قائلا: «جميع المومياوات الملكية التي رأيتموها وُضعت تحت جهاز الأشعة المقطعية، الذي يظهر ألف صورة ويكشف كيف مات الشخص وعاش وأكل، لا يوجد أي شيء له علاقة بالذرة على الإطلاق».

كما رد على حقيقة وجود بردية قال إنها موجودة في متحف الفاتيكان، معلقا: «البردية التي استمعت إليها بنفسي من الدكتور وسيم السيسي وتحدث عنها كأنها حقيقة، لا وجود لها أو أساس إطلاقا، هذه البردية اخترعها ساحر مصري إيطالي، لا يوجد أي شيء يتعلق بالكائنات الفضائية نهائيا، ولا يوجد أي دليل على أنهم بنوا الأهرامات، هذا مجرد كلام فارغ».

واختتم موجها حديثه إليه، قائلا: «عندما تذكر اسم كتاب ورقم الصفحة الناس تُصدقك، ولكن الكتاب لا وجود له، هذا مجرد ساحر اختلق بردية ليس لها أي أساس على الإطلاق.. أتمنى حينما تروي قصة قرأتها في هذا الكتاب، أن توضح أنه كتاب غير علمي».