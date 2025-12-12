الحصر العددي لدائرة أبوتيح يظهر تقدم المستقلين «رشوان وهريدي وشاكر وأبو عقرب» على حساب الحزبيين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة ابوتيج في محافظة اسيوط عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 163129 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 78 الف ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 65 الف صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد حصل محمد عمر رشوان مستقل على 14612 صوتا، واحمد ايمن هريدي مستقل 14030 صوتا، ومحمد جمال شاكر مستقل 12153 وعمران ابوعقرب مستقل 11270 صوتا، ونظرًا لعدم تخطي الـ4 مرشحين الأعلى نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.