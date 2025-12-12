الأردن يهزم العراق ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025

حسم منتخب الأردن التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعدما انتصر على المنتخب العراقي بنتيجة 1-0، في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد خليفة الدولي.

وسجل علي علوان عيد الهدف الوحيد لمنتخب الأردن في المباراة عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وذلك من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وشهد اللقاء إصابة يزن النعيمات بعد تدخل قوي من قبل لاعب منتخب العراق، ويعد النعيمات أحد أهم أهداف النادي الأهلي المصري للتعاقد معه.

وبهذه النتيجة، يصل منتخب الأردن للدور نصف النهائي لمواجهة منتخب السعودية، الذي انتصر في ربع النهائي على فلسطيت بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية مع الأردن مساء يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب استاد البيت، ليتأهل من خلالها الفائز للدور النهائي.

وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب منتخب الجزائر مع الإمارات مساء اليوم، من أجل تحديد المنافس الثاني لمنتخب المغرب في نصف النهائي.