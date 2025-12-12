يُقدّم المخرج وليد طلعت العرض المسرحي "القضية اللي هي" في الثامنة والنصف مساء اليوم على مسرح تياترو بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه العرض على مدار ثلاثة أيام، من 13 وحتى 15 نوفمبر الماضي على مسرح الريحاني ضمن مبادرة "سوكسيه" التي أطلقها الفنان أشرف عبد الباقي لدعم الفنانين الشباب وإتاحة الفرص لهم في مختلف المجالات الفنية، سواء في الموسيقى أو المسرح أو الستاند أب كوميدي أو العروض المتنوعة بشكل عام، لتقديم أعمالهم على مسرح الريحاني في منطقة وسط البلد.

وتعد "القضية اللي هي" أول تجربة مسرحية ضمن مشروع وليد طلعت الجديد "هُنا المسرح"، والذي أكد أن ما يفتقده الموهوب دائمًا هو ممارسة المسرح بشكل احترافي، وأن يراه الجمهور وصنّاع الفن، مضيفًا أن "هُنا المسرح" تهدف إلى جمع المواهب الحقيقية وخلق فرص إبداعية حقيقية لهم.

العرض من بطولة: عمرو وهبة، كامل الشافي، محمد مولى، أحمد خيري، ندى نادر، سالي سيد، ريم الحبيبي، ريم نبيل، أحمد نادي، زياد زعتر، وأحمد علاء بلبل.

التأليف: فريدريش دورينمات، إعداد وأشعار: لبيب عزت، مخرج منفذ: طارق سعيد، ديكور: د. محمد سعد، أزياء: أميرة صابر، موسيقى وألحان: محمد الصاوي، أغنية الخطة: أحمد حسن راؤول، تصميم الإضاءة: أبو بكر الشريف، استعراضات: شيرين حجازي | مكياج: ماجد جمال، دعاية وإعلان: كامل الشافي، تصميم الغلاف: محمد كمال، مساعدو الإخراج: يوسف باسم ولؤا المعتصم، إخراج: وليد طلعت، إنتاج مشترك: "هنا المسرح" وBig Munky.