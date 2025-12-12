الحصر العددي بدائرة البدرشين: مستقبل وطن وحماة وطن في الصدارة

أعلنت اللجنة العامة لدائرة البدرشين، انتهاء أعمال فرز وتجميع أصوات الناخبين في جميع اللجان الفرعية التابعة لها.

وقال اللجنة العامة لدائرة البدرشين المخصص لها 3 مقاعد، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان بلغ 704,991 ناخباً، بينما وصل عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى 107,399 ناخباً. كما سجلت اللجان 11,193 صوتاً باطلاً، مقابل 96,206 أصوات صحيحة.

ووفقا للحصر العددي، تصدّر محمد رشاد حمزة مرشح حزب حماة وطن، قائمة المرشحين بعد حصوله على 76,403 أصوات. وحصل نادر الخبيري مرشح حزب مستقبل وطن على 52,329 صوتاً، فيما حصل المرشح عادل عامر مرشح مستقل على 15,840 صوتاً، وإيمان الشيمي مستقل، حصلت على 10,422 صوتاً، وبكر أبو غريب مستقل 30,764 صوتاً، وحسن ذكي مستقل على 15,322 صوتاً، وشريف عناني) 15,7 صوتاً، وحقق محمود سيد أبوزيد مستقل 26,202 صوتاً، فيما حصل عماد إمام مستقل على 14,992 صوتاً.

وأكدت اللجنة العامة أن عملية الفرز جرت بدقة وشفافية تامة داخل اللجان، مع توفير جميع الضوابط اللازمة لضمان سلامة الإجراءات، مشيدة بالتعاون الكامل بين الجهات المشرفة والأطراف المعنية حتى إعلان النتائج الرسمية.