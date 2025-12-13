حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة

حذرت السلطات بحركة حماس، اليوم السبت، من "كارثة إنسانية معقدة" في المنطقة الساحلية التي مزقتها الحرب بعد أن تسببت العواصف الممطرة في فيضانات واسعة النطاق، ووفاة 11 شخصا على الأقل حتى الآن.

كما أفاد المكتب الإعلامي التابع لحماس بأن 13 منزلاً انهار نتيجة للأمطار الغزيرة.

وأضاف المكتب أن أكثر من 53 ألف خيمة تضررت أو تعرضت للتلف أو جرفتها المياه ، مؤكدا أن نحو 250 ألفا من بين 1.5 مليون شخص يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة نتيجة حرب غزة، تضرروا من العواصف. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذي يبلغ طوله نحو 41 كيلومترًا وعرضه بين 6 و12 كيلومترًا.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من نصف المنطقة بموجب وقف إطلاق نار ساري المفعول منذ 10 أكتوبر.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن هناك معدات لملاجئ الطوارئ لما يصل إلى 1.3 مليون شخص متاحة حاليا خارج القطاع ولكنها تنتظر خارج القطاع.

وأوضحت الوكالة، أن رفض دخول هذه المساعدات لمن يعيشون داخل المنطقة هو قرار سياسي.