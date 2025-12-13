إصابة 14 شخصا إثر تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في البحيرة

شهد طريق شبرا أوسيم ـ كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي؛ ما تسبب في إصابة 14 شخصًا من مستقلي السيارتين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق شبرا أوسيم ـ كوم حمادة بدائرة مركز كوم حمادة، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد حلمي، 28 سنة، وأحمد محمد إبراهيم، 22 سنة، مقيمان بأبو حمص، من مستقلي السيارة الملاكي، بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: محمد رمضان السيد، 17 سنة، ومحمد بدوي بدر، 19 سنة، وعلوان محمد علوان، 18 سنة، ومحمد إبراهيم رضوان، 53 سنة، وفايزة زكريا العمروسي، 65 سنة، وعمرو فهيم صبحي، 18 سنة، وإبراهيم حجازي، 20 سنة، وإسلام بسيوني فتحي، 19 سنة، وجمال إبراهيم بدر، 19 سنة، وأروى محمود النجار، 18 سنة، وبسمة السيد جابر، 20 سنة، وحمادة محمد عمران، 54 سنة، جميعهم من مركز كوم حمادة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وجرى التحفظ على السيارتين على ذمة التحقيقات.