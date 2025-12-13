وزير البترول يلتقي العاملين في شركة الحديثة للحفر المصرية بالكويت

في مستهل زيارته لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” غدًا الأحد، حرص كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على زيارة مقر شركة الحديثة للحفر MDC، إحدى شركات قطاع البترول المصري ومنطقة عملياتها بحقل الوفرة، حيث تعمل الشركة في الكويت كمقاول حفر وصيانة وإصلاح الآبار البترولية ضمن توسع أعمالها خارج مصر.

والتقى الوزير بالعاملين بفرع الشركة بحضور تامر صلاح رئيس شركة الحديثة للحفر، وهيثم فكري مدير عام فرع الشركة بالكويت.

وأكد الوزير، أن ما تقوم به “الحديثة للحفر” في الكويت يمثل نموذجًا مشرفًا للشركات المصرية العاملة بالخارج، في ظل ما حققته من كفاءة في تنفيذ أعمال متخصصة بمشروع عالمي مثل حقل الوفرة بجودة عالية.

وخلال الزيارة، التقى الوزير، عبدالله العتيبي مدير عام شركة العمليات المشتركة بالوفرة WJO، حيث تم استعراض الأنشطة الجارية ومعدلات الأداء ودور شركة الحديثة للحفر.

وأوضح تامر صلاح الدين رئيس شركة الحديثة للحفر، أن الشركة تدعم أعمال صيانة وإصلاح الآبار من خلال تشغيل نحو 7 حفارات لصيانة الآبار و8 فرق لإصلاح الآبار بمناطق الامتياز في كلٍ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مع التوسع في الأعمال، لافتًا إلى حصول الشركة على جائزة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة كأفضل مقاول حفر وصيانة آبار عن أعمالها في دولة الكويت، لتميزها في أنظمة السلامة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى أحد مواقع الحفارات التابعة للشركة، وتابع سير العمليات ميدانيًا، واطمأن على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحرص على لقاء العاملين بالموقع وحثهم على مواصلة العمل الآمن وبذل المزيد من الجهد لتعزيز اعمال الشركة خارج مصر .

كما عقد الوزير اجتماعًا مفتوحًا مع العاملين بمعسكر الشركة بمنطقة حقول الوفرة النفطية، مؤكدًا أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة الأولويات، ومشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الأداء والانضباط، وأن العاملين بالخارج يمثلون مصر خير تمثيل في الدول العربية الشقيقة.

وفي ختام الزيارة، وجه وزير البترول والثروة المعدنية رسالة شكر وتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بشركة الحديثة للحفر، مشيدًا بروح الانتماء والالتزام والجهود المبذولة، بما يعزز من الصورة الإيجابية لقدرة الشركات المصرية على المنافسة والنجاح إقليميًا

ودوليًا.

رافق الوزير صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، ومحمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.