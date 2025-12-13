جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتيال رائد سعد وينشر فيديو للاستهداف

في إعلان رسمي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال القيادي البارز في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد، ونشر مقطع فيديو لعملية الاستهداف.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه اغتال رائد سعد، وأضاف أنه يشغل قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح جيش الاحتلال أن عملية الاغتيال جاءت خلال هجوم على مدينة غرة، موضحًا أنه على مدى الأسابيع الأخيرة تم «رصد محاولات متكررة تقوم بها حماس لتنفيذ عمليات ومنها تفجير عبوات ناسفة ضد قوات الجيش بما يشكل خرقًا للاتفاق مثلما جرى أيضًا صباح اليوم»، وفق زعمه.

وادعى حيش الاحتلال أنه رصد محاولات تقوم بها حركة حماس لإعادة إعمار قدراتها وإعادة التسلح.

وتابع البيان: "رائد سعد من قادة حماس الكبار القلائل الذين بقوا في قطاع غزة وشغل سلسلة مناصب رفيعة في الجناح العسكري للحركة».

وأوضح أن سعد كان من العناصر القيادية في حماس على مدى الأشهر الأخيرة ومسولًا مباشرًا عما زعم أنها خروقات وقف إطلاق النار من قبل حماس.