رئيس الوزراء التشيكي: لن نشارك في أي تمويل مستقبلي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء التشيكي المعين حديثا، أندريه بابيش، في رسالة مصورة اليوم السبت، إن جمهورية التشيك لن تشارك في أي تمويل مستقبلي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وذلك على خلفية قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل.

كما رفض السياسي الشعبوي اليميني، بشكل قاطع مشاركة التشيك في ضمانات قروض يقدمها الاتحاد الأوروبي للدولة التي تحاربها روسيا.

وكان بابيش، قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بحزبه الشعبوي "آنو" أو (نعم).

ومن المقرر أن يتولى مهامه الحكومية رسميا في براغ بعد غد الاثنين، على أن يمثل جمهورية التشيك أيضا في قمة الاتحاد الأوروبي.

وخلال القمة، يعتزم القادة الأوروبيون البحث عن حلول لكيفية تلبية أكثر الاحتياجات المالية إلحاحا لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

"جمهورية التشيك أولا"

وقال بابيش، في رسالته المصورة الموجهة إلى ناخبيه وإلى عموم الشعب التشيكي عبر منصة "إكس": "يجب على المفوضية الأوروبية أن تجد طريقة أخرى لتمويل أوكرانيا".

وأضاف: "لن نضمن أي شيء ولن نقدم أي أموال"، مشيرا إلى أن خزائن جمهورية التشيك نفسها فارغة، وبالتالي "لا توجد أموال لدول أخرى".

وأكد أن كل كرونة تشيكية مطلوبة لمصلحة مواطني البلاد.

وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية التشيكية في أكتوبر، خاض بابيش حملته تحت شعار "جمهورية التشيك أولا".