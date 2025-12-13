مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية بني صالح في اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية بني صالح في اتجاه بلبيس.

أسفر الحادث عن مصرع شخص، فيما أصيب 8 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.