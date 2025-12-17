المستشار الألماني يعرب عن دعمه الشديد لاتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور

قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مباشرة، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشدّة إلى دعم اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها مع الدول الأربع الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبيةميركوسور.

وخلال إلقائه بيان الحكومة في البرلمان، قال ميرتس، اليوم الأربعاء، إن "قدرة الاتحاد الأوروبي على الفعل تُقاس أيضًا بمدى قدرتنا على التوصل أخيرًا إلى إبرام هذه الاتفاقية التجارية بعد 26 عامًا من المفاوضات".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، مؤكدا: "نعزّز من خلال هذه الاتفاقية السوق الداخلية الأوروبية".

ورأى أن هؤلاء الذين "يتصيدون (في نقدهم) صغائر الأمور" في الاتفاقيات الكبرى في الوضع الحالي، لم يفهموا الأولويات بالشكل الصحيح.

ومن المقرر أن تعزّز هذه الصفقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. ومع ذلك، طالبت الحكومة الفرنسية مؤخرًا مجددًا بإجراء تحسينات على الاتفاقية وتأجيل التصديق عليها.