الفنادق تحقق العلامة الكاملة في معظم المدن السياحية قبل أيام من الكريسماس ورأس السنة

- زيادة حجوزات الأجانب.. والعرب يتصدرون المشهد في القاهرة الكبرى

تشهد معظم المدن السياحية، انتعاشة غير مسبوقة قبل أيام قليلة من احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وتشير مؤشرات الحجوزات، إلى أن الكثير من الفنادق ستحقق العلامة الكاملة خلال فترة هذه الاحتفالات والتي تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وكشفت مؤشرات الحجوزات والتعاقدات السياحية، أن المدن السياحية ستشهد ارتفاعا كبيرا في إشغالات الفنادق خلال احتفالات أعياد الكريسماس، وستتجاوز معدلات إشغالات 90% وستصل في بعضها إلى 100%؛ بسبب الإقبال الكبير من الأجانب على قضاء هذه الاحتفالات في المقصد السياحي المصري.

وأشارت المؤشرات، إلى أن نسب إشغالات الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان ستصل لأكثر من 95% خلال فترة أعياد الكريسماس، فيما ستصل إشغالات الفنادق العائمة بين القاهرة وأسوان الى 100%؛ بسبب الإقبال الكبير من السياح على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء.

- حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال التدفقات السياحية

وأعلن قطاع السياحة الرسمي والخاص، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال التدفقات السياحية الدولية ورواد مصر من السائحين الأجانب والمواطنين الراغبين في قضاء احتفالات أعياد الكريسماس بالمنتجعات والقرى السياحية المصرية.

وأنهت معظم المنشآت السياحية والفندقية، استعداداتها المكثفة للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، إذ زينت وجهاتها وعملت إضاءات خاصة لهذه الاحتفالات، بالإضافة إلى تعاون المحافظات السياحية مع المستثمرين بإضاءة الميادين والشوارع الرئيسية وتزيينها بأشجار الكريسماس.

وكشفت مؤشرات الحجوزات السياحية لشرم الشيخ، عن ارتفاع إشغالات الفنادق خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، والتي تتزامن مع احتفالات أعياد الكريسماس، وجاء على رأس قائمة الحجوزات السائحون الروس والإيطاليون والألمان.

وأظهرت المؤشرات، ارتفاعا كبيرا في معدل الحجوزات بفنادق الغردقة ومرسى علم والقاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والعين السخنة، وحققت كثير من الفنادق والمنتجعات السياحية العلامة الكاملة 100%.

- السياحية الوافدة من الدول العربية تشهد انتعاشة كبيرة

وفي سياق متصل، تشهد الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، انتعاشة كبيرة خلال إجازات رأس السنة الميلادية، إذ كشفت المؤشرات، عن زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين من السعودية والكويت والإمارات والأردن والبحرين إلى مصر خلال تلك الفترة.

وقال أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة، إن المدن السياحية ستشهد انتعاشة قوية خلال احتفالات الكريسماس، وستتجاوز معدلات إشغالات الفنادق في معظم المدن السياحية 90%، وستصل في بعضها إلى 100%؛ بسبب الإقبال الكبير وحرص العديد من السائحين الأجانب على قضاء هذه الاحتفالات في المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والاقصر وأسوان، تلقت حجوزات جيدة من شركات السياحة الأجنبية لقدوم سائحيها خلال اجازات الكريسماس.

وأوضح أن تلك الحجوزات سترفع إشغالات معظم الفنادق بالمدن السياحية المختلفة؛ لتصل لأكثر من 90%.

وبين أن آلاف السياح يفضلون قضاء إجازات الكريسماس التي تبدأ من النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير 2026، في المدن السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والقاهرة.

وقال "حسون"، إن الحركة السياحية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و25%، فيما من المنتظر أن تصل أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية عام 2025 إلى 18 مليون سائح.

- القاهرة تحتل المركز الأول

وأكد محمد صبري، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك حجوزات قوية من السوق العربي خلال الفترة القادمة، واحتلت القاهرة المركز الأول كأكثر المدن التي زارها السياح العرب خلال هذا العام، تلاها كل من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي.

وأشار إلى أن السعودية تصدرت الدول العربية في إرسال السياح خلال العام الجاري، وسجلت الحركة السياحية الوافدة من الإمارات ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بالأعوام الماضية.

وتابع أن أسعار الغرف الفندقية بالقاهرة والجيزة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الكريسماس؛ بسبب الطلب علي زيارتها خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن متوسط إنفاق السياح الوافدين لمصر ارتفع بشكل ملحوظ بعد افتتاح للمتحف المصري الكبير.

- متوسط إشغال فنادق القاهرة والجيزة 90%

وأكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن متوسط إشغال فنادق القاهرة والجيزة خلال إجازات الكريسماس ستتخطي 90%.

وأوضح أن الفنادق تلقت بالفعل حجوزات جيدة من العديد من شركات السياحة إلى القاهرة بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري وحتى يوم 15 يناير 2026.

وأضاف أن الفنادق القريبة من المتحف المصري الكبير والموجودة على كورنيش النيل ووسط البلد سترفع شعار كامل العدد ولا توجد غرف شاغرة خلال اجازات رأس السنة بعدنا وصلت نسب إشغالها إلي 100%، مشيرا إلى أن كل البرامج السياحية المنظمة بالقاهرة خلال تلك الفترة ستتضمن زيارة المتحف الكبير.

وكشف أن نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان سواء الثابتة أو العائمة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 35 و40% منذ الافتتاح الرسمي للمتحف، لترتفع أسعار الفنادق بذات المقدار مع زيادة الطلب.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أنه بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل ستصل نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان؛ لتصل إلى 100% بسبب حجوزات اجازات الكريسماس.