قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن العالم يعيش حالة شديدة من الاضطراب، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أوروبا، ما يجعل النقاشات المتعلقة بسياسات الأمن والدفاع بالغة الأهمية في المرحلة الراهنة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المصالح المشتركة، وعلى رأسها الأمن البحري في البحر الأحمر، تؤثر على جميع الأطراف.

وأوضحت أن قواعد التجارة العالمية تنعكس آثارها على أوروبا بالقدر نفسه الذي تؤثر به على دول المنطقة، وهو ما يدفع الجانبين إلى البحث عن مجالات أوسع للتعاون المشترك.

وأشادت المسئولة الأوروبية بالدور الذي تلعبه مصر في المسارات الدبلوماسية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في السودان وغزة ولبنان وسوريا واليمن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع القاهرة انطلاقًا من قناعة بأن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع.