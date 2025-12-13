كندا وأمريكا تتأهبان لمزيد من الأمطار والفيضانات

انحسرت مياه الفيضانات في غرب الولايات المتحدة وكندا، اليوم السبت، بعد أيام من الأمطار الغزيرة ولكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون المزيد من الفيضانات في بعض المناطق الأكثر تضررا.

وتتوقع سلطات البلدين هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع، ومن المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات أرضية جديدة.

ولايزال المسئولون غير قادرين على تقدير حجم الدمار من الفيضانات التي ضربت الولايات المتحدة وكندا مؤخرا.

غير أن السلطات ووسائل الإعلام تحدثا عن أضرار واسعة في ولاية واشنطن وفي المناطق الكندية المجاورة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو فيضان عشرات الأنهار عن ضفافها، وكذلك طرقات وحقول وقد غمرتها المياه. وفي ولاية واشنطن وحدها، طالت عمليات الإجلاء ما يصل إلى 100 ألف شخص.

وجرى نقل البعض إلى مناطق آمنة بالمروحيات والقوارب.