قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أنحاء متفرقة من غزة

شن الجيش الإسرائيلي، السبت، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة تقع ضمن المناطق التي يواصل احتلالها، فيما واصل عمليات نسف المباني السكنية بالقطاع.

يأتي ذلك في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ووفق شهود عيان ومراسل الأناضول، طالت الهجمات الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة (شمال)، والمناطق الشمالية والشرقية من مدينتي خان يونس ورفح (جنوب)، والمناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج (وسط).

وفي أحدث الاعتداءات المسائية، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تفجير عدد من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وخلال ساعات الصباح، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها تجاه شمالي المدينة.

فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على شرقي مدينتي خان يونس ورفح.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها تجاه المناطق الشمالية لمدينة رفح، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي خان يونس.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر الماضي، نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 386 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألفا شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.