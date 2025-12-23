حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، على تحفيز اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في المغرب، بطريقة خاصة.

وحقق المنتخب الوطني الفوز بنتيجة 2-1، على حساب منتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر تعليق صور اللاعبين في فندق الإقامة، مع صورة لكأس الأمم الإفريقية وتعليق «أنت جامد.. أيوة تقدر».

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه: «صور لاعبينا تزين فندق إقامة منتخب مصر في المغرب».

وبدأ المنتخب اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات.