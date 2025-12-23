 من إشارة طوارئ إلى التحطم.. تسلسل ما حدث لطائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

من إشارة طوارئ إلى التحطم.. تسلسل ما حدث لطائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا

حطام رئيس الأركان الليبي محمد الحداد
حطام رئيس الأركان الليبي محمد الحداد
محمد هشام
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:18 م

كشفت شبكة «سي إن إن تورك» الإخبارية أن الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي، الفريق محمد علي الحداد، أطلقت إشارة طوارئ عقب تعرضها لعطل كهربائي.

وقالت الشبكة إن الطائرة، وهي مستأجرة من شركة طيران خاصة، أرسلت إشارة طوارئ وطلبت العودة إلى مطار إيسنبوغا فور إقلاعها بسبب العطل الكهربائي، ما دفع السلطات إلى إغلاق المطار أمام حركة الرحلات الجوية.

وأضافت أن من المتوقع استمرار إغلاق مطار إيسنبوغا حتى العثور على حطام الطائرة.

وأوضحت «سي إن إن تورك» أن فرق البحث تواصل عمليات تمشيط جوية وبرية باستخدام كاميرات حرارية، بمشاركة القوات المسلحة التركية، وقوات الدرك، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إلى جانب وزارات النقل والداخلية.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقل الحداد وأربعة أشخاص آخرين.

وقال يرلي قايا، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في إحدى مناطق أنقرة، قبل انقطاع التواصل معها.

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر قد التقى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بالفريق محمد علي الحداد في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن اللقاء جاء خلال زيارة الحداد إلى أنقرة تلبية لدعوة رئيس الأركان العامة، سلجوق بيرقدار أوغلو.

وأشارت الوزارة، في تدوينة عبر منصة «إن سوسيال» التركية، إلى أن قائد القوات البرية التركية، متين توكيل، شارك أيضًا في اللقاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك