نجح نادي اتحاد جدة السعودي في تحقيق فوز ثمين على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وشهدت المباراة 45 دقيقة أولى متكافئة، حيث حاول الفريقان الوصول إلى الشباك دون جدوى.

وجاء الهدف عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي استلم تمريرة عرضية متقنة من روجر فيرنانديز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك، مانحا اتحاد جدة التقدم.

وبعد الهدف، واصل الفريق السعودي ضغطه على الخصم، في حين حاول ناساف كارشي العودة إلى المباراة والتسجيل، لكن دفاع اتحاد جدة وحارس المرمى كانوا على قدر المسؤولية، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 1-0.

وهذا الانتصار رفع رصيد اتحاد جدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، ويعزز فرصه في المنافسة على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سيواصل ناساف كارشي العمل على تصحيح مساره في المباريات المقبلة حيث يتذيل الترتيب بدون نقاط.