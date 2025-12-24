أمريكا: رفض طلب تيك توك تعليق الإجراءات خلال الاستئناف في قضية حماية الأطفال على الإنترنت بولاية تكساس

قضت محكمة استئناف بولاية تكساس، بأنه لا يمكن لشركة تيك توك المحدودة تعليق قضية تتهمها بانتهاك قانون تكساس الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت، أثناء طعنها في حكم سبق أن رفض طلبها إنهاء القضية.

وقضت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة عشرة، في أمر من صفحتين صدر أمس الاثنين، بوجوب المضي قدما في نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وخالف رئيس المحكمة القاضي سكوت بريستر، القرار، قائلا إنه كان سيوافق على طلب تيك توك بالحصول على إعفاء مؤقت.

وصوت القاضيان سكوت فيلد وأبريل فارس، ضد تعليق الإجراءات، وهو ما سيؤدي إلى إيقاف القضية مؤقتا إلى حين صدور قرار نهائي.

وتقدمت تيك توك، بالاستئناف بعد أن رفض قاض في مقاطعة ترافيس كونتي في الأول من أكتوبر طلبها رد الدعوى.

وكان المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون (وهو جمهوري)، رفع دعويين قضائيتين ضد تيك توك خلال فترة ثلاثة أشهر العام الماضي، على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية على الإنترنت تخص مستخدمين قصر.

وجاء في إحدى الدعويين أن تيك توك لم تُحدث منصتها للامتثال لقانون الولاية للأمن الرقمي المعروف باسم "قانون سكوب"، الذي يهدف إلى مساعدة الآباء على تنظيم نشاط أبنائهم على الإنترنت.