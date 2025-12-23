جيسوس يوافق على رحيل ثنائي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية عن موافقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة «اليوم» السعودية أن القرار يشمل حارس المرمى البرازيلي بينتو ماثيوس وزميله ويسلي تيسكيرا، نظرًا لعدم الحاجة لجهودهما في الفترة القادمة ضمن خطط الفريق.

ويخطط نادي النصر لتعزيز صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الشتوي، في إطار سعيه للحفاظ على مستواه المميز في الموسم الحالي.

ويستعد النصر لمواجهة الزوراء العراقي، غدًا الأربعاء، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويحتل الفريق صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته السابقة.