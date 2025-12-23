سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدرت أحكام بسجن ثلاثة رجال في ليتوانيا على خلفية تخريب نصب تذكاري لزعيم المقاومة المناهض للسوفييت أدولفاس راماناوسكاس- فاناجاس (1918- 1957).

ورأت محكمة في كاوناس، ثاني أكبر مدن البلاد، أن رجلين يحملان الجنسيتين الإستونية والروسية ورجل روسي مذنبان في المساعدة والتحريض على أعمال ضد الدولة الليتوانية.

وتم تشويه التمثال، في ميركينيي جنوبي البلاد، بالطلاء الأحمر في مطلع 2024.

ووفقا لمكتب المدعي العام، تعامل الرجال الثلاثة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لأربعة أعوام وثلاثة أعوام وعامين ونصف العام، ضمن مجموعة منظمة تعمل لصالح مديرية الاستخبارات الروسية.

ولذلك تم اعتبار أن تشويه النصب التذكاري يهدف إلى زعزعة الوضع في ليتوانيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واعتبرت المحكمة هذه المزاعم مثبتة، رغم أن المتهمين نفوا المزاعم.