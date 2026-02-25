أوكرانيا وأمريكا تجريان جولة محادثات في جنيف غدا بشأن إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن من المقرر أن يعقد مسئولون أوكرانيون وأمريكيون جولة جديدة من المحادثات في سويسرا غدا الخميس، ضمن جهود السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا.

وصرح الرئيس زيلينسكي للصحفيين قائلا: "تحدثت للتو مع (كبير المفاوضين) رستم عمروف، الذي سوف يلتقي غدا مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر".

ومن المتوقع أن يشارك أيضا وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف.

وقالت المتحدثة باسم رستم عمروف إن الاجتماع سيُعقد في جنيف.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أعلن في وقت سابق عزمه السفر إلى جنيف غدا الخميس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على برنامج لإعادة إعمار أوكرانيا، وعلى التحضيرات لاجتماع ثلاثي مع وفد روسي أوائل مارس المقبل.

كما تلقى عمروف أيضا تعليمات بمناقشة تفاصيل عملية جديدة لتبادل الأسرى.