الشيباني يدين استهداف دورية أمريكية سورية لـ مكافحة الإرهاب قرب تدمر

أدان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، السبت، استهداف دورية مشتركة مع الولايات المتحدة لـ"مكافحة الإرهاب" قرب مدينة تدمر وسط البلاد.

وقال في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "تدين سوريا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لمكافحة الإرهاب مشتركة بين سوريا والولايات المتحدة بالقرب من تدمر".

وأضاف: "نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا وإلى الحكومة والشعب الأمريكيين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات في دمشق إصابة عنصرين من قوات الأمن السوري وعدد من أفراد القوات الأمريكية بالبلاد، جراء تعرض دورية ميدانية مشتركة لإطلاق نار كثيف قرب تدمر.

ولاحقا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مقتل 3 أمريكيين هم جنديان ومدني، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين، نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا.

وتأتي هذه الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، غير أن دمشق لم تكن طرفا فيه.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.