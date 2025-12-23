الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية في انتشال ضحايا حادث عقار إمبابة

تحرك الهلال الأحمر المصري، بشكل عاجل، إلى موقع حادث انهيار عقار بمنطقة الكيت كات في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًا بانهيار عقار مكوّن من خمسة طوابق، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات وفاة.

وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري في مساندة جهود رجال الحماية المدنية أثناء عمليات البحث والإنقاذ وانتشال المصابين من تحت الأنقاض، إلى جانب دعم فرق الإسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

كما قدمت فرق الهلال الأحمر خدمات الدعم النفسي للمتضررين من الحادث وأسر الضحايا، في إطار دوره الإنساني لمساندة المتأثرين بالكوارث والحوادث الطارئة.

كانت شهدت منطقة الكيت كات بحي إمبابة، صباح اليوم، حادث انهيار عقار سكني مكوّن من عدة طوابق، ما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة منه على المارة والعقارات المجاورة. وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإنقاذ والإطفاء، وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث.

وبدأت الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع الإسعاف، عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة وفحص سلامة العقارات المجاورة. فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار، وسط ترجيحات أولية بوجود مشكلات إنشائية أو تهالك في المبنى.