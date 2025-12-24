قالت الدكتور أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إن القافلة رقم 100 من قوافل “زاد العزة” التي أُطلقت من مصر إلى قطاع غزة تمثل تتويجًا لجهود مستمرة على مدار الأربعة أشهر الماضية، تم خلالها توزيع المساعدات بشكل يومي لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وأضافت "إمام" خلال لقاء على قناة ten، أمس الثلاثاء، أن مصر تلعب دورًا عظيمًا من خلال التنسيق اليومي بين الأجهزة المعنية لتسهيل دخول المساعدات عبر المعابر المختلفة، وضمان تيسير جهود الهلال الأحمر المصري للوصول إلى المستحقين.

ولفتت إلى أن هذا العمل الإنساني المستمر يحتاج إلى دعم من خلال التطوع والتبرع، مضيفة أن فروع الهلال الأحمر منتشرة في جميع محافظات الجمهورية وتعمل على تجهيز المساعدات، بالإضافة إلى وجود منافذ متعددة لقبول التبرعات العينية والمادية، فضلاً عن الرسائل التضامنية التي تتيح تقدير حجم الجهود المبذولة، معربة عن فخرها بالمتطوعين لديهم.



وكان زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" تحدث عن تفاصيل القافلة رقم 100 من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة"، إذ انطلقت شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري باتجاه قطاع غزة.