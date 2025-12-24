 قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 4:00 ص القاهرة
قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»


نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 3:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 3:35 ص

تستعد قناة ON لعرض مسلسل «قسمة العدل»، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نخبة من الفنانين، أبرزهم: إيمان العاصي، رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمري، وعلاء قوقة.

يناقش مسلسل «قسمة العدل» قضية المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوّق، تتصاعد خلاله المواجهات وتتشابك الخيوط، كاشفةً عن صراعات عائلية محتدمة تضع الروابط الأسرية أمام اختبار حقيقي في مواجهة الرغبات والمصالح المادية.

