مبعوث ترامب إلى جرينلاند يقول إن واشنطن لن تغزو الجزيرة الدنماركية

قال المبعوث الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثا مبعوثا إلى جرينلاند، الثلاثاء، إن الإدارة الجمهورية تسعى إلى بدء حوار مع سكان الجزيرة الدنماركية شبه المستقلة حول أفضل السبل للمضي قدما بالنسبة لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي أول تصريحات مطولة له منذ تعيينه في المنصب هذا الأسبوع، قال حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، إن إدارة ترامب "لن تدخل هناك محاولة غزو أي أحد"، ولا تسعى "للاستيلاء على بلد أي شخص".

وبدت تصريحات الحاكم متعارضة إلى حد ما مع مواقف ترامب، الذي كرر مرارا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على الجزيرة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن وذات الموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي.

وقال لاندري في مقابلة مع برنامج "ذا ويل كين شو" على قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن نقاشاتنا يجب أن تكون مع الناس الفعليين في جرينلاند... سكان جرينلاند أنفسهم. ماذا يريدون؟ ما الفرص التي لم يحصلوا عليها؟ ولماذا لم يحصلوا على الحماية التي يستحقونها فعلا؟".

وأعاد إعلان ترامب تعيين لاندري مبعوثا إلى جرينلاند إثارة القلق في الدنمارك وأوروبا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لوسائل إعلام محلية إنه سيستدعي السفير الأمريكي إلى وزارته.