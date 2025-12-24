أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددة على أن النقابة بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

وأشار النقيب إلى أن ما حدث مؤخرًا، وعلى رأسه الواقعة التي طالت النجمة ريهام عبد الغفور، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، ويمثل إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته.

وأكد النقيب أشرف زكي، في بيان، قائلًا: «لن أترك من فعل ذلك، وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون دون تهاون أو مجاملة»، موضحًا أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة صريحة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف هذا الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

وشددت النقابة على أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدة استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة ريهام عبد الغفور أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة»، بشكل مسيء.

وعلّقت الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد تداول فيديوهات تُسيء إليها أثناء احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها «خريطة رأس السنة»، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، قائلة:

«كان يومًا أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات، أدّت الفرصة لشوية كائنات تتغذى على أهداف رخيصة».